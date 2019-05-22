В рыбинскую колонию под видом аскорибинок пытались передать партию метадона

СЕГОДНЯ 16:37 2019-05-22T16:37:09+03:00

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В Рыбинске сотрудники исправительной колонии №12 пресекли попытку передачи на территорию учреждения наркотиков. Установлено, что в колонию поступила почтовая посылка для одного из заключённых. На первый взгляд она содержала лишь разного рода медицинские препараты.

- Однако при осуществлении обязательного досмотра, который выполняет отдел безопасности, в лекарствах был обнаружен странный препарат, в 29 капсулах которого находилось вещество, предположительно наркотическое, - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области.

Данные капсулы были переданы сотрудникам полиции для проведения экспертизы. Результаты проведённого исследования подтвердили, что содержимое капсул - метадон, общий вес которого составил больше трёх грамм.

ИСТОЧНИК KP.RU