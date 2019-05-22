В Ярославле прошла «Зарядка со стражем порядка»
В Ярославле 21 мая прошла «Зарядка со стражем порядка». В рамках всероссийской акции спортивную разминку с воспитанниками спортивной школы №3 провел сотрудник УМВД России по Ярославской области, мастер спорта международного класса по самбо Владимир Сапожников
- Ребята с удовольствием присоединились к необычной зарядке. После общей подготовительной разминки Владимир Сапожников продемонстрировал ребятам серию специальных упражнений и пару приемов самообороны. Юные спортсмены с удовольствием выполняли показанные им спортивные элементы, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Также полицейские рассказали школьникам о пользе здорового образа жизни, о физической подготовке и службе в органах внутренних дел.
Такие же зарядки проходят и с учениками других детских учреждений.
ИСТОЧНИК KP.RU