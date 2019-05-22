В Ярославле прошла «Зарядка со стражем порядка»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-05-22T16:27:22+03:00

Для ребят провели разминку и показали приемы самообороны

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В Ярославле 21 мая прошла «Зарядка со стражем порядка». В рамках всероссийской акции спортивную разминку с воспитанниками спортивной школы №3 провел сотрудник УМВД России по Ярославской области, мастер спорта международного класса по самбо Владимир Сапожников

- Ребята с удовольствием присоединились к необычной зарядке. После общей подготовительной разминки Владимир Сапожников продемонстрировал ребятам серию специальных упражнений и пару приемов самообороны. Юные спортсмены с удовольствием выполняли показанные им спортивные элементы, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Также полицейские рассказали школьникам о пользе здорового образа жизни, о физической подготовке и службе в органах внутренних дел.

Такие же зарядки проходят и с учениками других детских учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU