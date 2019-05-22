Ярославль выиграл бесплатный ремонт катка в общероссийском конкурсе

СЕГОДНЯ 16:16 2019-05-22T16:46:33+03:00

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Ярославль выиграл бесплатный каток в общероссийском конкурсе. Проводила его известная косметическая компания. Призом в акции "голосуй за свой каток!" был бесплатный ремонт одной из ледовых площадок города. Победителем должен был стать тот город, за который проголосовало больше посетителей сайта компании.

От Ярославля заявку на конкурс подал Сергей Сулоев. Он предложил реконструировать каток на территории школы №9 имени Ивана Ткаченко.

За ярославский каток проголосовало более 16 тысяч человек. На втором месте оказался Нижний Новгород с 14 тысячами.

ИСТОЧНИК KP.RU