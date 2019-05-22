Ярославцу пришлось заплатить 20-тысячный штраф за хранение наркотиков

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-22T15:53:43+03:00

Кроме этого, парень теперь находится под подпиской о невыезде

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В Ярославле судебные приставы взыскали крупный штраф с 21-летнего парня, осужденного за хранение наркотиков. Установлено, что в рюкзаке молодого человека, который работает официантом в одном из баров города, сотрудниками правоохранительных органов был найден гашиш.

- Суд назначил парню наказание в виде штрафа, подписки о невыезде и надлежащем поведении. По решению судьи ярославские приставы возбудили в отношении молодого человека исполнительное производство о взыскании уголовного штрафа, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Сумма взыскания составила 20 тысяч рублей. Пристав-исполнитель разъяснил гражданину о последствиях неуплаты уголовного штрафа. После данной беседы молодой человек полностью погасил задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU