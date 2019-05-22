В Угличе женщина через суд добилась выселения бывшего из своей квартиры
В Угличе судебные приставы выселили мужчину из квартиры, которая принадлежит его бывшей гражданской жене. Установлено, что раньше пара жила вместе и для того, чтоб трудоустроить своего супруга с двойным гражданством, потерпевшая прописала его у себя дома.
- После того, как отношения между ними закончились, мужчина наотрез отказался покидать чужое жилье. Собственница квартиры была вынуждена обратиться в суд, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.
Испугавшись наказания за невыполнение решения суда мужчина самостоятельно вывез все вещи и передал ключи собственнице квартиры.
ИСТОЧНИК KP.RU