В Угличе женщина через суд добилась выселения бывшего из своей квартиры

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-22T15:23:18+03:00

До этого она прописала мужчину в квартире ради того, чтобы тот получил работу

Изменить размер текста: A A

В Угличе судебные приставы выселили мужчину из квартиры, которая принадлежит его бывшей гражданской жене. Установлено, что раньше пара жила вместе и для того, чтоб трудоустроить своего супруга с двойным гражданством, потерпевшая прописала его у себя дома.

- После того, как отношения между ними закончились, мужчина наотрез отказался покидать чужое жилье. Собственница квартиры была вынуждена обратиться в суд, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Испугавшись наказания за невыполнение решения суда мужчина самостоятельно вывез все вещи и передал ключи собственнице квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU