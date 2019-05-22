СЕГОДНЯ 14:32 2019-05-22T14:39:33+03:00

В Ярославле уже в 2019 году подорожает проезд в транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Ярославле поднимут стоимость проезда в транспорте. Произойдет повышение уже в этом году. Об этом 22 мая на заседании комиссии муниципалитета по экономике и развитию города сообщил первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Сергей Волканевский.

- В этом году повышение стоимости проезда однозначно будет, - сказал он.

Когда именно поднимется цена билетов и на сколько, пока не известно. Волканевский сообщил, что решение будет принято до конца июня. Тогда и будут определены даты повышения тарифов.

Напомним, в Ярославле власти не дали маршрутчикам предоставлять льготы для пассажиров. Между тем, всех частных перевозчиков решено перевести на регулируемый тариф, то есть их приравняют к муниципальному транспорту и установят единую цену на проезд. В мэрии уточнили, что происходить это будет по мере того, как будут заканчиваться у маршрутчиков сроки свидетельств на перевозки по нерегулируемому тарифу. У многих эти сроки истекают в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU