2019-05-22T12:36:25+03:00
Происшествия

В Ярославле прохожие задержали врезавшегося в столб пьяного водителя

Водитель на иномарке сбил дорожный знак и пытался уехать, но не смог
Роман РЫЖИКОВ
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Фото: «Ярославль LIVE»/vk.comФото: «Ярославль LIVE»/vk.com
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Пример гражданской ответственности проявили ярославцы в минувший вторник, 20 мая. На Пятерке пьяный водитель на иномарке сбил дорожный знак и уже собирался уехать, когда несколько молодых людей попытались его остановить. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

По словам очевидцев, после удара парни усадили не стоявшего на ногах водителя дожидаться полиции.

Люди отмечают, что пьяницы за рулем – не редкость для Ярославля, и требуют ужесточить не только наказание за пьяную езду, но и контроль за правонарушителями

ИСТОЧНИК KP.RU

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