В Ярославле прохожие задержали врезавшегося в столб пьяного водителя
Водитель на иномарке сбил дорожный знак и пытался уехать, но не смог
Фото: «Ярославль LIVE»/vk.com
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Пример гражданской ответственности проявили ярославцы в минувший вторник, 20 мая. На Пятерке пьяный водитель на иномарке сбил дорожный знак и уже собирался уехать, когда несколько молодых людей попытались его остановить. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб.
По словам очевидцев, после удара парни усадили не стоявшего на ногах водителя дожидаться полиции.
Люди отмечают, что пьяницы за рулем – не редкость для Ярославля, и требуют ужесточить не только наказание за пьяную езду, но и контроль за правонарушителями
ИСТОЧНИК KP.RU