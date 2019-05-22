В Ярославле прохожие задержали врезавшегося в столб пьяного водителя

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-22T12:36:25+03:00

Водитель на иномарке сбил дорожный знак и пытался уехать, но не смог

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Пример гражданской ответственности проявили ярославцы в минувший вторник, 20 мая. На Пятерке пьяный водитель на иномарке сбил дорожный знак и уже собирался уехать, когда несколько молодых людей попытались его остановить. Мужчина не справился с управлением и врезался в столб.

По словам очевидцев, после удара парни усадили не стоявшего на ногах водителя дожидаться полиции.

Люди отмечают, что пьяницы за рулем – не редкость для Ярославля, и требуют ужесточить не только наказание за пьяную езду, но и контроль за правонарушителями

ИСТОЧНИК KP.RU