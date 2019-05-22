В Угличе на пьяную мать выпавшего из окна ребенка завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:36 2019-05-22T11:36:37+03:00

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 44-летней жительницы Углича за оставление ребенка в опасности. 14 мая ее сын выпал из ока.

Несчастный случай произошел в одной из коммуналок по улице Ростовской. Пьяная женщина ушла из дома, оставив спящего пятилетнего ребенка взаперти. При этом окна на кухне были распахнуты, но женщина не придала этому никакого значения. Когда мальчик проснулся, он начал искать маму. Ребенок забрался на подоконник и выпал из окна третьего этажа.

Мальчика с травмами госпитализировали, сейчас его жизни уже ничто не угрожает. А вот женщиной заинтересовались правоохранители. Специалисты не только выяснят причины, по которым ребенок остался один, но и проверят, в каких условиях он живет и воспитывается. Семья поставлена на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU