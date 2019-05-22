Ярославцы смогут бесплатно звонить с таксофонов по всей России
С 1 июня в России отменят плату за междугородние звонки с таксофонов на стационарные номера. Напомним, что ярославцы не платили за звонки внутри региона с декабря 2018 года.
На сегодняшний день в ярославской области 4931 таксофон. Почти все они расположены в небольших населенных пунктах. Основные звонки, которые делают жители, направлены в пожарную, полицию или скорую помощь.
– Таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, – поделилась заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая.
А вы знали, что на таксофон можно позвонить? Каждый месят в регионе проходит почти 200 входящих вызовов.
ИСТОЧНИК KP.RU