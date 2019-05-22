Ярославцы смогут бесплатно звонить с таксофонов по всей России

СЕГОДНЯ 06:45 2019-05-22T06:45:29+03:00

Почти все таксофоны расположены в небольших населенных пунктах Фото: Правительство Ярославской области

Изменить размер текста: A A

С 1 июня в России отменят плату за междугородние звонки с таксофонов на стационарные номера. Напомним, что ярославцы не платили за звонки внутри региона с декабря 2018 года.

На сегодняшний день в ярославской области 4931 таксофон. Почти все они расположены в небольших населенных пунктах. Основные звонки, которые делают жители, направлены в пожарную, полицию или скорую помощь.

– Таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, – поделилась заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая.

А вы знали, что на таксофон можно позвонить? Каждый месят в регионе проходит почти 200 входящих вызовов.

ИСТОЧНИК KP.RU