2019-05-22T06:45:29+03:00
Общество

Ярославцы смогут бесплатно звонить с таксофонов по всей России

В области продолжает действовать 4931 «уличный телефон»
Екатерина РЯБЦЕВА
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Почти все таксофоны расположены в небольших населенных пунктахПочти все таксофоны расположены в небольших населенных пунктахФото: Правительство Ярославской области
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С 1 июня в России отменят плату за междугородние звонки с таксофонов на стационарные номера. Напомним, что ярославцы не платили за звонки внутри региона с декабря 2018 года.

На сегодняшний день в ярославской области 4931 таксофон. Почти все они расположены в небольших населенных пунктах. Основные звонки, которые делают жители, направлены в пожарную, полицию или скорую помощь.

– Таксофоны выполняют социальную функцию – это до сих пор единственное средство связи во многих отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, – поделилась заместитель председателя Правительства области Екатерина Троицкая.

А вы знали, что на таксофон можно позвонить? Каждый месят в регионе проходит почти 200 входящих вызовов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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