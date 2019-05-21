2019-05-21T21:04:14+03:00
Общество

В Рыбинске появилась еще одна современная остановка

Ожидая транспорт, горожане смогут зарядить мобильные телефоны
Екатерина РЯБЦЕВА
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С остановки пассажиры следуют в микрорайон ЗаволжьеС остановки пассажиры следуют в микрорайон ЗаволжьеФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на Соборной площади установили новую остановку. Этот комплекс появился там, откуда пассажиры следуют в микрорайон Заволжье. До этого на месте стоял небольшой павильон, а теперь удобный торговый ряд. На современной остановке горожане смогут зарядить телефоны и другие мобильные устройства.

– Все затраты на изготовление и монтаж комплекса взял на себя инвестор, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.

Старую остановку демонтировали. Ее отремонтируют и поставят в необходимое

ИСТОЧНИК KP.RU

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