В Рыбинске появилась еще одна современная остановка
Ожидая транспорт, горожане смогут зарядить мобильные телефоны
С остановки пассажиры следуют в микрорайон ЗаволжьеФото: Администрация Рыбинска
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В Рыбинске на Соборной площади установили новую остановку. Этот комплекс появился там, откуда пассажиры следуют в микрорайон Заволжье. До этого на месте стоял небольшой павильон, а теперь удобный торговый ряд. На современной остановке горожане смогут зарядить телефоны и другие мобильные устройства.
– Все затраты на изготовление и монтаж комплекса взял на себя инвестор, – рассказали в пресс-службе администрации Рыбинска.
Старую остановку демонтировали. Ее отремонтируют и поставят в необходимое
ИСТОЧНИК KP.RU