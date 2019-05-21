2019-05-21T18:35:35+03:00
Происшествия

Пожарные и скорая на улице Кирова: в самом центре Ярославле загорелось здание

В МЧС рассказали, что произошло
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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Пожар на улице Кирова. Фото: Елена Лункина.Пожар на улице Кирова. Фото: Елена Лункина.
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21 мая на улице Кирова в центре Ярославля произошел пожар. Сюда приехали пожарные, медики и полиция. Оказалось, что возгорание произошло в доме №10 по улице Кирова.

- Сигнал о происшествии поступил в 16 часов 55 минут. На место прибыли пожарные. Очаг находился в подсобном помещении на первом этаже. В 17 часов 20 минут возгорание было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Эвакуация не проводилась. Однако люди, находившиеся в здании, сами выбежали на улицу. К счастью, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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