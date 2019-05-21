Пожарные и скорая на улице Кирова: в самом центре Ярославле загорелось здание
В МЧС рассказали, что произошло
Пожар на улице Кирова. Фото: Елена Лункина.
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21 мая на улице Кирова в центре Ярославля произошел пожар. Сюда приехали пожарные, медики и полиция. Оказалось, что возгорание произошло в доме №10 по улице Кирова.
- Сигнал о происшествии поступил в 16 часов 55 минут. На место прибыли пожарные. Очаг находился в подсобном помещении на первом этаже. В 17 часов 20 минут возгорание было ликвидировано, - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Эвакуация не проводилась. Однако люди, находившиеся в здании, сами выбежали на улицу. К счастью, никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU