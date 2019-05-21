2019-05-21T17:44:30+03:00
Происшествия

Ярославну, которая украла из магазина духи, приговорили к году колонии

Девушка уже отбывала наказание за подобные преступления
Полина ЗАЙЦЕВА
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Сумма нанесенного ущерба составила девять тысяч рублей.Сумма нанесенного ущерба составила девять тысяч рублей.Фото: Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле состоялся суд над 21-летней жительницей Заволжского района, которая совершила кражу. Следствием установлено, что девушка похитила из магазина три флакона духов. Их общая стоимость составила девять тысяч рублей.

- Девушка была неоднократно судима и ранее уже отбывала наказание за хищения различных товаров из магазинов, однако должных выводов для себя не сделала, на путь исправления не встала, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Заволжский районный суд назначил преступнице один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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