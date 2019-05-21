На центральных улицах Ярославля в День города запретят продавать алкоголь

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-21T16:36:02+03:00

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Мэрия Ярославля рекомендует предпринимателям ограничить продажу алкоголя 25 мая, в День города, в центральных местах, где будут проходить праздничные мероприятия. Ограничения коснутся Красной площади, Волжской набережной и Волжского бульвара, Советской площади и Советского переулка, улиц Суркова и Ушинского, площади Волкова, улиц Нахимсона и Комсомольской, площади Богоявления, улицы Большая Октябрьская,28 и улицы Первомайская. Также это касается улиц Свобода, 24, Чайковского, Салтыкова-Щедрина и Республиканской.

ИСТОЧНИК KP.RU