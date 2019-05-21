2019-05-21T16:02:39+03:00
Общество

Ярославца, уклонявшегося от выплаты алиментов, арестовали на десять суток

Мужчина пообещал полностью погасить задолженность
Полина ЗАЙЦЕВА
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В Ярославле осудили безработного мужчину, который долгое время уклонялся от выплаты алиментов. Установлено, что судебные приставы уже пытались воздействовать на горе-отца постановлением об обязательных работах. Однако мужчина уклонился от их выполнения.

- За уклонение от 40 часов обязательных работ судебный пристав в отношении должника составил административный протокол и суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток, - сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Подсудимый полностью согласился с обвинением и признал свою вину. Он проявил желание работать, а также вносить деньги в счёт задолженности. Прямо из зала суда мужчина отправился отбывать наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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