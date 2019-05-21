Купили игорный стол и фишки: в Ярославле двое мужчин организовали казино

СЕГОДНЯ 15:57 2019-05-21T15:57:24+03:00

Закрытое заведение посещали его только постоянные игроки Фото: СУ СКР по Ярославской области

Они находятся под подпиской о невыезде

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В октябре 2017 года двое ярославцев организовали незаконное казино. Оно действовало по июнь 2018 года. Помещение для игровой деятельности находилось в доме на улице Пятницкой. Туда приходили клиенты, чтобы поиграть в карточный покер на деньги. Для этого 35-летний и 39-летний мужчины приобрели игорный стол с разметкой на 10 игроков и игральные фишки.

Заведение было закрытое. Посещали его только постоянные игроки. Некоторые из них проживают в других регионах.

Преступление выявили сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по региону. Было возбуждено уголовное дело.

– Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд города Ярославля для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU