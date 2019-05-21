СЕГОДНЯ 15:44 2019-05-21T15:44:53+03:00

ДТП с фурами на окружной дороге в Ярославле. Фото: скриншот с видео Юрия Красавина.

По предварительной информации, пострадал один из водителей

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На окружной дороге в Ярославле столкнулись три грузовика. ДТП произошло около 6 часов утра.

- По предварительной информации, в районе улицы Декабристов автомобиль «Исузу» выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной МАН с прицепом. После этого «Исузу» въехал в «Даф» с полуприцепом, - сообщили в ГИБДД по Ярославской области.

В аварии, по предварительной информации, пострадал водитель «Исузу».

Напомним, в Костромской области 20 мая произошло необычное ДТП с фурой. Грузовик на перекрестке упал на бок - на стоявшую рядом легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU