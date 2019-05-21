В Ярославле 50-летнего извращенца отправят в психиатрическую лечебницу

СЕГОДНЯ 15:16 2019-05-21T15:18:07+03:00

В октябре мужчина обнажался перед маленькой девочкой в парке

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50-летнего ярославца, который в октябре прошлого года в одном из городских парков обнажился перед 12-летней девочкой, отправят на лечение. Сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза показала, что он был невменяем.

В тот день неоднократно судимого мужчину задержали и передали полицейским отец девочки и еще один местный житель, который раньше служил в полиции.

Извращенцу было предъявлено обвинение в развратных действиях. Однако, по результатам судебного разбирательства, ему рекомендовано принудительное лечение в специализированном психиатрическом стационаре.

Напомним, ярославцы сообщили о мужчине, который нападал на мальчиков в Брагино. Правоохранители не дают комментариев

ИСТОЧНИК KP.RU