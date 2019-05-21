2019-05-21T12:32:25+03:00
Экономика

«Ростелеком» предложил умные кассы

В Центральной России стартовали продажи онлайн-касс нового поколения АТОЛ SIGMA 7 для малого и среднего бизнеса
Роман РЫЖИКОВ
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Начать работу с кассой можно всего за 10 минут после распаковкиНачать работу с кассой можно всего за 10 минут после распаковки
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Новые возможности от «Ростелекома» дают предпринимателям не только соблюсти все нормы закона о контрольно-кассовой технике 54-ФЗ, но и улучшить показатели бизнеса, сообщили в компании.

Особенность решения – личный кабинет в облаке, где отображаются ключевые показатели бизнеса. Аналитические выкладки позволяют оперативно принимать эффективные в данный момент времени решения. Владельцы ИП на ЕНВД или ПСН, которые успеют зарегистрировать оборудование в ФНС до 1 июля 2019 года, получают право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей.

«Наши умные кассы – это не только способ выполнить требования закона, но также возможность получить налоговый вычет и оптимизировать управление бизнесом. И всё это доступно в рассрочку. Облачный личный кабинет позволяет анализировать продажи, формировать программы лояльности, проводить акции, собирать отзывы и рассылать SMS-сообщения. С помощью данного сервиса можно вести товарный учёт, журнал смен и операций на кассе, проводить инвентаризацию, формировать перечни товаров по категориям и отчёты по основным показателям бизнеса. Обмен данными между кассой и облаком происходит по защищённым каналам связи», рассказал директор Центра компетенций по продуктам и пресейлу МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком» Александр Яресько.

Компактная онлайн-касса SIGMA 7 с сенсорным семидюймовым дисплеем поддерживает выход в интернет как через проводное соединение, так через Wi-Fi или 3G. Начать работу с кассой можно всего за 10 минут после распаковки. Система позволяет продавать и принимать на склад маркированную продукцию. Умные кассы могут отправлять электронные чеки покупателям по электронной почте или SMS. При желании клиент может докупить терминал приёма банковских карт, сим-карту со специально разработанным тарифным планом «Онлайн касса плюс» и другое оборудование.

В компании отмечают, что с 1 июля 2019 года нарушители Федерального закона 54-ФЗ начнут подпадать под санкции. Так индивидуальные предприниматели могут лишиться от четверти до половины выручки, полученной без применения онлайн-касс (не менее 10 тыс. рублей). Для организаций предусмотрен штраф от 30 тыс. рублей или от 75 до 100 процентов выручки за тот же период. Если онлайн-кассы не будут установлены и после уплаты штрафа, ФНС имеет право запретить директору компании занимать должность на период до двух лет, а деятельность индивидуального предпринимателя приостановить на 90 дней. Приобрести онлайн-кассу SIGMA 7 можно во всех филиалах «Ростелекома» в ЦФО, в том числе в рассрочку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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