В Ярославле осудили мужчину, который украл в автосалоне ноутбук сотрудника

СЕГОДНЯ 12:27 2019-05-21T12:27:05+03:00

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В феврале 2019 года житель Переславля-Залесского приехал в Ярославль. Он зашел в один из автосалонов, где увидел оставленный без присмотра ноутбук, который принадлежал сотруднику. Недолго думая, вор схватил технику и ушел. Сумма ущерба составила 40 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело.

Мужчина был ранее судим несколько раз. Последний раз он освободился из колонии в январе 2018 года.

– Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, отменил условное осуждение по предыдущим приговорам и назначил подсудимому наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU