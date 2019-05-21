Ярославец задолжал городу 100 тысяч за аренду земли

СЕГОДНЯ 12:10 2019-05-21T12:10:39+03:00

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Индивидуальный предприниматель из Ярославля задолжал городу за аренду земли 100 тысяч рублей. Почти год мужчина пользовался собственностью, но не оплачивал по счетам. Судебные приставы-исполнители решили взыскать средства, которые находились на расчётных счетах бизнесмена в банке. Также они обнаружили, что должник имеет в собственности автомобиль «Мазда». Его незамедлительно арестовали. Что теперь будет с имуществом, и как разрешится дело должника – зависит только от ярославского предпринимателя.

ИСТОЧНИК KP.RU