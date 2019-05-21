2019-05-21T11:57:09+03:00
Происшествия

Рыболовный магазин в Лесных полянах подожгли?

Специалисты не называют причину возгорания, а местные жители считают - это дело рук наркоманов
Влад УТКИН
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Сгорели окнаСгорели окнаФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В ночь на 21 мая в поселке Лесные Поляны загорелся магазин рыболовных товаров. Сигнал поступил на пульт МЧС в 2:07. Уже через 40 минут огонь был ликвидирован. В магазине сгорели оконные рамы. Специалисты пока не называют причины возгорания. Однако, у местных жителей есть своя версия произошедшего.

Люди считают, что это был поджог. Раньше на месте рыболовного магазина торговали спиртным, причем круглосуточно.

По словам нашего источника, местные жители в страхе, некоторым из них уже угрожали – в поселке много наркоманов, якобы, устанавливающих свои порядки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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