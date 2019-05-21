В Ярославле в пожаре погиб мужчина

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-21T10:43:37+03:00

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев Фото: СУ СКР по Ярославской области

По одной из версий причиной пожара стала непотушенная сигарета

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19 мая 2019 в селе Кондаково Борисоглебского района случился пожар. Загорелся частный дом. В доме находился 60-летний хозяин. Мужчина погиб.

По факту произошедшего Ростовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ярославской области проводится доследственная проверка, – прокомментировали СУ СК РФ по Ярославской области.

Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Одна из версий, по которой произошел пожар – неосторожное обращение с огнем при курении.

ИСТОЧНИК KP.RU