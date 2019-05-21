Убил отчима ломом и спрятал тело в подвал: в Ярославле задержали парня, подозреваемого в убийстве
Он сам пришел в полицию
Держать в себе страшную тайну ярославец не смог, и явился в полицию с повиннойФото: СУ СКР по Ярославской области
Изменить размер текста:
В мае 2019 года 20-летний парень находился во дворе частного дома на Смоленской улице. Там он и поругался со своим 47-летним отчимом. Не справившись с эмоциями, молодой человек схватил лом и несколько раз ударил мужчину по голове и телу. Когда тот умер, пасынок спрятал тело в погребе. Держать в себе страшную тайну ярославец не смог, и явился в полицию с повинной. Его задержали и возбудили уголовное дело.
– В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, – прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU