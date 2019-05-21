2019-05-21T09:26:28+03:00
Спорт

Кубок России по парашютному спорту памяти Олега Продана проходит в Рыбинске

Спортсмены из Рыбинска соревнуются с москвичами, нижегородцами и воронежцами
Роман РЫЖИКОВ
Поделиться:
Спортсмены соревнуются не только в точности приземления, но и в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентированииСпортсмены соревнуются не только в точности приземления, но и в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентированииФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

20 мая в Рыбинске стартовал Кубок России по парашютному спорту. Соревнования памяти путешественника Олега Продана проходят здесь уже в четвертый раз.

Спортсмены соревнуются не только в точности приземления, но и в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентировании. А впереди спортсменов ждет чемпионат России.

– Это не просто спортивные соревнования, это проверка на прочность: чтобы преодолеть все испытания, нужна несгибаемая воля, – отметил замдиректора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Олег Продан – путешественник, почетный полярник России, совершил больше 1500 прыжков с парашютом в рыбинском аэроклубе. Погиб при крушении вертолета во время экспедиции в 2016 году

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Ростелеком» предложил умные кассы
В Ярославле осудили мужчину, который украл в автосалоне ноутбук сотрудника
Ярославец задолжал городу 100 тысяч за аренду земли
Рыболовный магазин в Лесных полянах подожгли?
В Ярославле задержали парня с 400 граммами героина
В День города Ярославля транспорт будет ходить до часа ночи
В Ярославле в пожаре погиб мужчина
Убил отчима ломом и спрятал тело в подвал: в Ярославле задержали парня, подозреваемого в убийстве
Ярославцы сообщили о мужчине, напавшем на мальчиков в Брагино
Пьяный пошехонец украл и спрятал пилу и насос
Под Ярославлем иномарка вылетела в овраг
Они не виноваты, что родились узниками: в Ярославле нашли квартиру с 50 истощенными кошками
Лоцманский бульвар в Рыбинске на два месяца закрыт для прогулок
Под Ярославлем прапорщик застрелил другого, приняв за лося
В Ярославле спасатели помогли четырехлетнему малышу
Стал известен список проездов, победивших в народном голосовании на ремонт
В Рыбинске в четвертый раз стартовали соревнования по парашютному спорту
Специалисты взяли пробы воды в реке Нора, протекающей у «Скоково»
Черный дым над Рыбинском: в одно время в городе произошло два пожара
В Ярославской области осудили безответственного отца за долги по алиментам
В Ярославле пройдет межрегиональная конференция, на которой обсудят качество школьного питания