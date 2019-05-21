Кубок России по парашютному спорту памяти Олега Продана проходит в Рыбинске
20 мая в Рыбинске стартовал Кубок России по парашютному спорту. Соревнования памяти путешественника Олега Продана проходят здесь уже в четвертый раз.
Спортсмены соревнуются не только в точности приземления, но и в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентировании. А впереди спортсменов ждет чемпионат России.
– Это не просто спортивные соревнования, это проверка на прочность: чтобы преодолеть все испытания, нужна несгибаемая воля, – отметил замдиректора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.
Олег Продан – путешественник, почетный полярник России, совершил больше 1500 прыжков с парашютом в рыбинском аэроклубе. Погиб при крушении вертолета во время экспедиции в 2016 году
ИСТОЧНИК KP.RU