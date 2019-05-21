Кубок России по парашютному спорту памяти Олега Продана проходит в Рыбинске

СЕГОДНЯ 09:26 2019-05-21T09:26:28+03:00

Спортсмены соревнуются не только в точности приземления, но и в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентировании Фото: Правительство Ярославской области

Спортсмены из Рыбинска соревнуются с москвичами, нижегородцами и воронежцами

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20 мая в Рыбинске стартовал Кубок России по парашютному спорту. Соревнования памяти путешественника Олега Продана проходят здесь уже в четвертый раз.

Спортсмены соревнуются не только в точности приземления, но и в легкоатлетическом кроссе, стрельбе, плавании и спортивном ориентировании. А впереди спортсменов ждет чемпионат России.

– Это не просто спортивные соревнования, это проверка на прочность: чтобы преодолеть все испытания, нужна несгибаемая воля, – отметил замдиректора регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Дмитрий Ведьмедев.

Олег Продан – путешественник, почетный полярник России, совершил больше 1500 прыжков с парашютом в рыбинском аэроклубе. Погиб при крушении вертолета во время экспедиции в 2016 году

ИСТОЧНИК KP.RU