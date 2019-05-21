Под Ярославлем иномарка вылетела в овраг

СЕГОДНЯ 08:35 2019-05-21T08:35:45+03:00

Автомобиль вылетел с трассы и врезался в деревья Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

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В понедельник, 20 мая, в Ярославской области произошло ДТП. В Некрасовском районе иномарка вылетела с дороги в глубокий кювет и врезалась в деревья. Водитель «Опеля Астро» на неосвещенном участке дороги Некрасовское – Черная заводь не справился с управлением.

К счастью, никто не пострадал. В ликвидации последствий аварии принимали участие спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU