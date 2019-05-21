Под Ярославлем иномарка вылетела в овраг
Чудом никто не пострадал
Автомобиль вылетел с трассы и врезался в деревьяФото: ГУ МЧС по Ярославской области
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В понедельник, 20 мая, в Ярославской области произошло ДТП. В Некрасовском районе иномарка вылетела с дороги в глубокий кювет и врезалась в деревья. Водитель «Опеля Астро» на неосвещенном участке дороги Некрасовское – Черная заводь не справился с управлением.
К счастью, никто не пострадал. В ликвидации последствий аварии принимали участие спасатели.
ИСТОЧНИК KP.RU