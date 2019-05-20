Они не виноваты, что родились узниками: в Ярославле нашли квартиру с 50 истощенными кошками
В Ярославле зооволонтеры нашли квартиру с 50 кошками внутри.
- Я многое видела, но такое встретила впервые! – рассказала женщина, сделавшая жуткую находку. - Меня окутал спёртый запах кошачьей мочи. Из всех щелей мгновенно стали вылезать кошачьи тушки. По-другому не скажешь. Измождённые, жутко голодные, ободранные и тощие…
Вместе с кошками в квартире живет женщина.
- Плодятся сами. Помёта нет последние три года. Они его съедают...Я кошек кормлю. Покупаю пару окорочков на всех. Им хватает. – передала слова хозяйки волонтер.
Зоозащитники бьют тревогу и собирают средства на лечение «узников». Люди спасают кошек, забирая их из кошачьей квартиры. Животные истощены, заражены паразитами, страдают от отита и множества других болезней. Есть беременные.
Волонтеры стараются не только собрать корм и лекарства для кошек, но и пристроить животных в заботливые руки.
ИСТОЧНИК KP.RU