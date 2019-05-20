Под Ярославлем прапорщик застрелил другого, приняв за лося
Мужчину будут судить за причинение смерти по неосторожности
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Трагедия произошла в конце января в Ярославской области, в районе деревни Бокарево. Двое сослуживцев отправились на охоту. В какой-то момент военнослужащий увидел перед собой силуэт лося и выстрелил. Пуля попала в голову второго мужчины. Он скончался на месте.
Уголовное дело направлено в Ярославский военный гарнизонный суд. Мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
ИСТОЧНИК KP.RU