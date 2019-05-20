2019-05-20T17:58:24+03:00
Общество

Стал известен список проездов, победивших в народном голосовании на ремонт

Итоги подвели в мэрии Ярославля
Екатерина ЛЕЩЕНКОВА
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В Ярославле отремонтируют шесть проездов.В Ярославле отремонтируют шесть проездов.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В мэрии Ярославля рассказали об итогах голосования за проезды, которые планируется отремонтировать этим летом. Голосование прошло во всех районах города. Участие в нем приняло около 9 тысяч человек. На выбор жителей было предложено по нескольку объектов. Те проезды, которые в итоге набрали наибольшее количество голосов, и будут отремонтированы летом.

Всего получилось шесть победителей – по одному в каждом районе города. Впрочем, список из этих объектов не является исчерпывающим.

— Мы будем стремиться отремонтировать примерно 30 проездов. Точная цифра станет известна после составления проектно-сметной документации, — пояснил мэр Владимир Волков.

В список победивших попали следующие проезды:

- в Дзержинском: проезд от дома № 85 по Тутаевскому шоссе вдоль дома № 26 по проезду Шавырина и дома № 74 по улице Блюхера до дома № 80 по улице Блюхера;

- в Заволжском: проезд вдоль домов №7 и №5/2 по проезду Машиностроителей к дому №8 по проезду Доброхотова;

- во Фрунзенском: проезд от улицы Ньютона вдоль домов №65 «а» и № 65 по улице Ньютона;

- в Красноперекопском: проезд от дома № 10 по улице 8 Марта до дома №1 по улицы Бахвалова;

- в Ленинском: проезд по улице Угличской вдоль дома № 62 и № 62 корпус 2.

- в Кировском: проезд по улице Чехова от домов № 37 и №39 «б» к дому № 39 «а», по проспекту Ленина от домов № 52 и №54 к дому № 52 «а», проезд по улице Угличская, дом № 21 «а».

ИСТОЧНИК KP.RU

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