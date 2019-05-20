В Рыбинске в четвертый раз стартовали соревнования по парашютному спорту

СЕГОДНЯ 17:27 2019-05-20T17:27:50+03:00

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В Рыбинске 20 мая состоялось открытие Кубка России по парашютному спорту. Соревнования, посвящённые памяти Олега Продана , являющегося почетным полярником России, который совершил полторы тысячи прыжков с парашютом, проводятся в Рыбинске уже четвертый год подряд.

- В этом году в состязаниях принимают участие 14 спортсменов из Москвы, Нижнего Новгорода, Воронежа и Рыбинска, - поделились в пресс-службе администрации Рыбинска.

Местом проведения соревнования стал аэродром «Южный». В программу соревнований входят индивидуальная точность приземления, плавание вольным стилем, легкоатлетический кросс, стрельбы и спортивное ориентирование. Кубок России будет проходить в городе в течение трёх дней.

ИСТОЧНИК KP.RU