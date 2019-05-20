В Ярославской области осудили безответственного отца за долги по алиментам

СЕГОДНЯ 16:54 2019-05-20T16:54:09+03:00

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В 2010 году суд обязал 33-летнего жителя Тутаева платить алименты своей годовалой дочери, которая проживала с мамой. Это никак не повлияло на безответственного отца. Спустя время, в 2016 году, за неуплату мужчину привлекли к административной ответственности, но и тогда он не предпринял действий для погашения долга. У отца образовалась немалая задолженность – более 350 тысяч рублей.

– Тутаевский городской суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ, – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Ярославской области.

Теперь мужчина будет условно лишен свободы на 4 месяца с испытательным сроком 1 год с возложением дополнительных обязанностей в виде запрета на изменение места жительства без уведомления специализированного органа, ведающего исправлением осужденных.

ИСТОЧНИК KP.RU