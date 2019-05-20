В Ярославле пройдет межрегиональная конференция, на которой обсудят качество школьного питания

СЕГОДНЯ 16:36 2019-05-20T16:36:44+03:00

В ней примут участие депутаты Госдумы, Роспотребнадзор и эксперты

Изменить размер текста: A A

24 мая в Ярославле состоится межрегиональная конференция «Школьное питание. Контроль. Качество. Доступность». В ней примут участие депутаты Госдумы и Совета Федерации ФС РФ, Министерства просвещения и структур Роспотребнадзора. Также гостями станут делегации из Санкт-Петербурга и Москвы, эксперты и другие представители общественной жизни.

В качестве партнеров выступят Совет отцов Ярославской области, Институт отраслевого питания и информационный портал «Центр новостей».

Участники конференции обсудят предложенные Владимиром Путиным направления по совершенствованию школьного питания. Например, бесплатное питание в начальной школе и прочие изменения.

Стоит отметить, что в нашей области вопросы организации питания находятся на высоком уровне. На конференции будет представлен ряд предложений и инициатив, которые могут лечь в основу пилотных проектов федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU