2019-05-20T16:36:44+03:00
Общество

В Ярославле пройдет межрегиональная конференция, на которой обсудят качество школьного питания

В ней примут участие депутаты Госдумы, Роспотребнадзор и эксперты
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
В Ярославской области вопросы организации питания находятся на высоком уровнеВ Ярославской области вопросы организации питания находятся на высоком уровнеФото: Правительство Ярославской области
Изменить размер текста:

24 мая в Ярославле состоится межрегиональная конференция «Школьное питание. Контроль. Качество. Доступность». В ней примут участие депутаты Госдумы и Совета Федерации ФС РФ, Министерства просвещения и структур Роспотребнадзора. Также гостями станут делегации из Санкт-Петербурга и Москвы, эксперты и другие представители общественной жизни.

В качестве партнеров выступят Совет отцов Ярославской области, Институт отраслевого питания и информационный портал «Центр новостей».

Участники конференции обсудят предложенные Владимиром Путиным направления по совершенствованию школьного питания. Например, бесплатное питание в начальной школе и прочие изменения.

Стоит отметить, что в нашей области вопросы организации питания находятся на высоком уровне. На конференции будет представлен ряд предложений и инициатив, которые могут лечь в основу пилотных проектов федерального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ярославлем прапорщик застрелил другого, приняв за лося
В Ярославле спасатели помогли четырехлетнему малышу
Стал известен список проездов, победивших в народном голосовании на ремонт
В Рыбинске в четвертый раз стартовали соревнования по парашютному спорту
Специалисты взяли пробы воды в реке Нора, протекающей у «Скоково»
Черный дым над Рыбинском: в одно время в городе произошло два пожара
В Ярославской области осудили безответственного отца за долги по алиментам
«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2019 года
В Рыбинске мошенники забрали у пенсионерки 120 тысяч за освобождение ее сына от уголовной ответсвенности
В День города в Ярославле поборются ярославские и китайские боксеры
В Ярославле двое парней украли с экскаватора аккумуляторы
В Ростове прошли соревнования по спортивному ориентированию
Асфальтовую крошку с дорог направят в частный сектор Ярославля
Украл «Айфон» и ограбил магазины: в Ярославле осудили серийного вора
Ярославские спортсмены получили 7 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по кудо
«Блоки выставлены, работы не ведутся»: когда отремонтируют Добрынинский мост в Ярославле
Фирму, которая установила в Ярославле ограждения с медведями, будут искать департамент безопасности и полиция
Прокуратура Ярославской области обязала местные власти убрать лесную свалку в Большесельском поселении
В Ярославле стартовал ямочный ремонт: какие улицы сделают в первую очередь
В Ярославле горел цех бывшего завода СК «Премьер»
Принесла выплаты и попросила воды: в Ярославской области еще одна старушка пострадала от мошенницы, которая представилась соцработником
Ярославна потеряла карточку и лишилась 24 тысяч рублей
Просто дверь была открыта: под Ярославлем ограбили "Жигули"
Пойдут в бизнес: ярославские школьники и студенты показали идеи инвесторам
Что-то точно горит: облако черного дыма заметили в разных районах Ярославля
«Шинник» в Сочи не пропускает, хотя и не забивает
Москвичку ограбили в Ярославской области