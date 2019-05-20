«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2019 года

СЕГОДНЯ 16:28 2019-05-20T16:28:31+03:00

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес») объявило консолидированные финансовые результаты за 1 квартал 2019 года. Показатель EBITDA увеличился на 42% - до 4 157 млн. руб. Рентабельность EBITDA составила 39%. Выручка компании увеличилась на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 10 543 млн руб. Выручка B2C выросла на 11% - до 6 890 млн руб., выручка B2B увеличилась на 16% и составила 3 653 млн руб. Число активных абонентов B2C увеличилось на 3,1% до 6942 тыс. абонентов по состоянию на 31 марта 2019 года.

- «ЭР-Телеком» продолжает расти и развиваться в соответствии с утвержденной стратегией. Мы ставим перед собой задачу наращивать объем наших услуг и постоянно создавать дополнительную ценность для наших клиентов. Ключевым фактором роста, по-прежнему, является В2В-бизнес, базирующийся на предоставлении цифровых сервисов нашим клиентам, - комментирует результаты Андрей Кузяев, Президент АО «ЭР-Телеком Холдинг».

В дополнению к хорошим финансовым результатам, компания «ЭР-Телеком Холдинг» еще стала и победителем в номинации «IoT-компания года» в рамках Ежегодной профессиональной премии в области Интернета вещей IoT Awards 2019

ИСТОЧНИК KP.RU