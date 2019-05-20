2019-05-20T16:17:08+03:00
Общество

В Рыбинске мошенники забрали у пенсионерки 120 тысяч за освобождение ее сына от уголовной ответсвенности

В полиции уточнили, что мужчина не совершал никаких преступлений
Полина ЗАЙЦЕВА
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В дежурную часть Рыбинска обратилась 81-летняя пенсионерка, которую обманули мошенники. Женщина рассказала, что ей позвонили неизвестные и сообщили, что ее сын совершил преступление и ему грозит уголовное преследование. Мошенники предложили потерпевшей полное освобождение ее родственника в обмен на крупную сумму денег.

- Женщина пришла в назначенное место и передала неизвестному 120 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. - Раскрытие подобных мошенничеств достаточно сложно и может потребовать большого количества времени, так как лица, участвующие в их совершении, часто находятся за пределами региона или даже в местах лишения свободы.

По факту преступления заведено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия. В полиции напоминают: будте осторожны и не отдавайте незнакомым людям свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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