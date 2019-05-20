В День города в Ярославле поборются ярославские и китайские боксеры
25 мая, в День города, в Ярославле состоятся боксерские бои между ярославскими и китайскими спортсменами. Соревнования пройдут под открытым небом на пересечении Депутатского переулка и улицы Кирова.
В Ярославль приехало шесть китайских боксеров. В боях примут участие спортсмены двух возрастных категорий – юноши и юниоры.
Мероприятие начнется в 13 часов. Его организаторами являются «Федерация бокса Ярославской области», управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля и спортивная школа олимпийского резерва №20.
– Гости из Китая нанесут нам ответный визит в рамках партнерских отношений между Ярославлем и городом Нанкином. Для наших бойцов такие соревнования – это хорошая практика. Уверен, что ярославские боксеры приобретут неплохой опыт, – рассказал заместитель председателя Правительства региона, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов.
ИСТОЧНИК KP.RU