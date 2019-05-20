2019-05-20T16:09:27+03:00
Спорт

В День города в Ярославле поборются ярославские и китайские боксеры

В боях примут участие шесть спортсменов из Китая
Екатерина РЯБЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

25 мая, в День города, в Ярославле состоятся боксерские бои между ярославскими и китайскими спортсменами. Соревнования пройдут под открытым небом на пересечении Депутатского переулка и улицы Кирова.

В Ярославль приехало шесть китайских боксеров. В боях примут участие спортсмены двух возрастных категорий – юноши и юниоры.

Мероприятие начнется в 13 часов. Его организаторами являются «Федерация бокса Ярославской области», управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля и спортивная школа олимпийского резерва №20.

– Гости из Китая нанесут нам ответный визит в рамках партнерских отношений между Ярославлем и городом Нанкином. Для наших бойцов такие соревнования – это хорошая практика. Уверен, что ярославские боксеры приобретут неплохой опыт, – рассказал заместитель председателя Правительства региона, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ярославлем прапорщик застрелил другого, приняв за лося
В Ярославле спасатели помогли четырехлетнему малышу
Стал известен список проездов, победивших в народном голосовании на ремонт
В Рыбинске в четвертый раз стартовали соревнования по парашютному спорту
Специалисты взяли пробы воды в реке Нора, протекающей у «Скоково»
Черный дым над Рыбинском: в одно время в городе произошло два пожара
В Ярославской области осудили безответственного отца за долги по алиментам
В Ярославле пройдет межрегиональная конференция, на которой обсудят качество школьного питания
«ЭР-Телеком» подвел итоги первого квартала 2019 года
В Рыбинске мошенники забрали у пенсионерки 120 тысяч за освобождение ее сына от уголовной ответсвенности
В Ярославле двое парней украли с экскаватора аккумуляторы
В Ростове прошли соревнования по спортивному ориентированию
Асфальтовую крошку с дорог направят в частный сектор Ярославля
Украл «Айфон» и ограбил магазины: в Ярославле осудили серийного вора
Ярославские спортсмены получили 7 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по кудо
«Блоки выставлены, работы не ведутся»: когда отремонтируют Добрынинский мост в Ярославле
Фирму, которая установила в Ярославле ограждения с медведями, будут искать департамент безопасности и полиция
Прокуратура Ярославской области обязала местные власти убрать лесную свалку в Большесельском поселении
В Ярославле стартовал ямочный ремонт: какие улицы сделают в первую очередь
В Ярославле горел цех бывшего завода СК «Премьер»
Принесла выплаты и попросила воды: в Ярославской области еще одна старушка пострадала от мошенницы, которая представилась соцработником
Ярославна потеряла карточку и лишилась 24 тысяч рублей
Просто дверь была открыта: под Ярославлем ограбили "Жигули"
Пойдут в бизнес: ярославские школьники и студенты показали идеи инвесторам
Что-то точно горит: облако черного дыма заметили в разных районах Ярославля
«Шинник» в Сочи не пропускает, хотя и не забивает
Москвичку ограбили в Ярославской области