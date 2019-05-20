В День города в Ярославле поборются ярославские и китайские боксеры

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-20T16:09:27+03:00

В боях примут участие шесть спортсменов из Китая

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25 мая, в День города, в Ярославле состоятся боксерские бои между ярославскими и китайскими спортсменами. Соревнования пройдут под открытым небом на пересечении Депутатского переулка и улицы Кирова.

В Ярославль приехало шесть китайских боксеров. В боях примут участие спортсмены двух возрастных категорий – юноши и юниоры.

Мероприятие начнется в 13 часов. Его организаторами являются «Федерация бокса Ярославской области», управление по физической культуре и спорту мэрии Ярославля и спортивная школа олимпийского резерва №20.

– Гости из Китая нанесут нам ответный визит в рамках партнерских отношений между Ярославлем и городом Нанкином. Для наших бойцов такие соревнования – это хорошая практика. Уверен, что ярославские боксеры приобретут неплохой опыт, – рассказал заместитель председателя Правительства региона, вице-президент ЯРОО «Федерация бокса Ярославской области» Валерий Холодов.

ИСТОЧНИК KP.RU