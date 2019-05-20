В Ярославле двое парней украли с экскаватора аккумуляторы

СЕГОДНЯ 15:32 2019-05-20T15:32:05+03:00

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С экскаватора, припаркованного в поселке Кузнечиха украли два аккумулятора. Руководитель предприятия, которому принадлежит строительная техника, обратился в полицию и рассказал, что ущерб от кражи составил более 31 тысячи рублей.

Полицейские нашли подозреваемых в краже – 24-летнего и 18-летнего местных жителей. Молодые люди дали признательные показания. Они рассказали, что украли аккумуляторы для того, чтобы продать.

Было возбуждено уголовное дело. Похищенное изъяли.

Если вы видите, что происходит правонарушение, позвоните по номерам 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU