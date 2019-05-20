В Ростове прошли соревнования по спортивному ориентированию

СЕГОДНЯ 14:12 2019-05-20T14:12:20+03:00

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19 мая в Ростове прошли всероссийские соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». В них участвовали более 1300 человек. Это спортсмены из Ярославля, Тутаева, Рыбинска, Переславля-Залесского, Москвы и Ростовского района.

Первыми стартовали ученики начальных классов, а также дошкольники вместе с родителями и бабушками и дедушками. Далее шли возрастные группы старше 55 лет, от 35 до 54 лет, от 18 до 21 года. После них участвовали старшие и средние классы и ребята из 4-х классов.

– «Российский азимут» – это не только спортивный праздник, но и отличная возможность познакомиться с городом, пробежаться по древним улицам, насладиться красотой его исторической части, – рассказал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

87 участников получили 30 золотых медалей, 29 серебряных и 28 бронзовых.

ИСТОЧНИК KP.RU