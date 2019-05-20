Асфальтовую крошку с дорог направят в частный сектор Ярославля

СЕГОДНЯ 13:04 2019-05-20T13:04:27+03:00

Распоряжение об этом дал мэр Владимир Волков

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Асфальтовую крошку, снятую во время ремонта дорог в Ярославле, должны направить на заделывание ям на улицах частного сектора. Распределять ее должен САХ по заявкам глав районов.

- Лично будете нести ответственность за это! Крошка не должна уйти в другие места! – дал распоряжение директору департамента городского хозяйства мэрии Сергею Тальянову мэр Владимир Волков.

Напомним, в мэрии Ярославля также озвучили, какие дороги в первую очередь начнут ремонтировать в рамках ямочного ремонта, а также почему не идут работы на Добрынинском мосту.

ИСТОЧНИК KP.RU