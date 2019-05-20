Украл «Айфон» и ограбил магазины: в Ярославле осудили серийного вора
Злоумышленник отправится в тюрьму на 3 года
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С марта по июль 2019 года пьяный 36-летний житель Заволжского района ограбил несколько магазинов Ярославля. Кроме этого, злоумышленник попал в чужую квартиру, откуда украл «Айфон». Общая сумма ущерба составила 33 тысячи рублей. Мужчина был ранее судим. Полиция возбудила уголовное дело. Прокуратура поддержала государственное обвинение.
Суд признал ярославца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
– Приговор в законную силу не вступил, – прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU