2019-05-20T12:37:52+03:00
Происшествия

Украл «Айфон» и ограбил магазины: в Ярославле осудили серийного вора

Злоумышленник отправится в тюрьму на 3 года
Екатерина РЯБЦЕВА
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С марта по июль 2019 года пьяный 36-летний житель Заволжского района ограбил несколько магазинов Ярославля. Кроме этого, злоумышленник попал в чужую квартиру, откуда украл «Айфон». Общая сумма ущерба составила 33 тысячи рублей. Мужчина был ранее судим. Полиция возбудила уголовное дело. Прокуратура поддержала государственное обвинение.

Суд признал ярославца виновным и назначил ему наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

– Приговор в законную силу не вступил, – прокомментировали в прокуратуре Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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