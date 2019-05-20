Ярославские спортсмены получили 7 золотых медалей на Всероссийских соревнованиях по кудо

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-20T12:18:07+03:00

В нашу область приехали 270 ребят из Северо-Западного и Центрального округов России Фото: Правительство Ярославской области

Они прошли в Мышкине

Изменить размер текста: A A

18 мая в Мышкине состоялся Всероссийский турнир по кудо. Спортсмены соревновались за Кубок губернатора Ярославской области. К нам в регион приехали 270 ребят из Северо-Западного и Центрального округов России.

В начале соревнований ярославская спортсменка, победительница первенства России за 2019 год Арина Григорьева произнесла традиционную клятву бойца кудо.

– Кудо – это не просто спорт, это целая система по воспитанию силы духа, стойкости и характера, – прокомментировал директор регионального департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Сергей Панчишный.

По итогам соревнований наши спортсмены получили 28 медалей: 7 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых. Всем вручили кубки и подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU