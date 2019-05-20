«Блоки выставлены, работы не ведутся»: когда отремонтируют Добрынинский мост в Ярославле
Ярославские водители давно жалуются, что на Добрынинском мосту выставлены ремонтные заграждения, при этом никакие работы не ведутся.
- Месяц назад были выставлены блоки, сужена проезжая часть, а ремонт не идет, - выступил на общегородском совещании в мэрии 20 мая сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.
Мэр Ярославля Владимир Волков призвал еще подождать.
- На ремонт было выделено 250 миллионов из федеральной казны. Идут необходимые процедуры. Как только они завершаться, начнется сам ремонт, - пояснил он.
Напомним, в Ярославле озвучен список дорог, на которых на этой неделе выполнят ямочный ремонт.
ИСТОЧНИК KP.RU