«Блоки выставлены, работы не ведутся»: когда отремонтируют Добрынинский мост в Ярославле

СЕГОДНЯ 11:04 2019-05-20T11:07:20+03:00

Пояснения по этому вопросу на общегородском совещании дал мэр Владимир Волков

Изменить размер текста: A A

Ярославские водители давно жалуются, что на Добрынинском мосту выставлены ремонтные заграждения, при этом никакие работы не ведутся.

- Месяц назад были выставлены блоки, сужена проезжая часть, а ремонт не идет, - выступил на общегородском совещании в мэрии 20 мая сопредседатель регионального штаба ОНФ Анатолий Упадышев.

Мэр Ярославля Владимир Волков призвал еще подождать.

- На ремонт было выделено 250 миллионов из федеральной казны. Идут необходимые процедуры. Как только они завершаться, начнется сам ремонт, - пояснил он.

Напомним, в Ярославле озвучен список дорог, на которых на этой неделе выполнят ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU