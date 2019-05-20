Фирму, которая установила в Ярославле ограждения с медведями, будут искать департамент безопасности и полиция

СЕГОДНЯ 10:39 2019-05-20T10:48:44+03:00

Вместо того, чтобы по гарантии восстановить пришедшие в негодность «кроватные спинки», подрядчик пропал

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Мэрия не может найти фирму «Стальстроймонтаж», которая установила в 2017 году по всему центру Ярославля ограждения с медведями. Дело в том, что заборы, которые горожане прозвали «кроватными спинками», потеряли вид - где-то заржавели, где-то слезла краска. А гарантия, данная на них фирмой, все еще действует. Однако заставить подрядчика бесплатно восстановить испорченные секции мэрия не смогла.

- В ответ на наше письмо, пришел ответ, что такой фирмы по указанному адресу нет, - рассказал 20 мая на общегородском совещании в мэрии директор департамента городского хозяйства Сергей Тальянов.

Мэр Владимир Волков обратился в департамент безопасности мэрии, чтобы они вместе с полицией помогли найти ненадежного подрядчика.

- У нас что ни контракт, то пропавшая организация! - негодовал Волков.

Пока же заборы решено привести в нормальное состояние силами города. Тальянов подчеркнул, что средства на это пойдут из внебюджетных источников.

Напомним, также на ОГС озвучили список улиц, где на этой неделе пройдет ямочный ремонт.

ИСТОЧНИК KP.RU