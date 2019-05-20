Прокуратура Ярославской области обязала местные власти убрать лесную свалку в Большесельском поселении
Иск был направлен в суд
Сейчас иск находится в суде на рассмотренииФото: Прокуратура Ярославской области
Изменить размер текста:
На территории Большесельского сельского поселения недалеко от юго-западной границы деревни Игрищи обнаружили большую свалку бытовых отходов. Неравнодушные обратились в прокуратуру. Прокуратура Большесельского района проверила, есть ли нарушения законодательства. По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление. Администрация сельского поселения и департамент лесного хозяйства области должны будут убрать свалку. Сейчас иск находится в суде на рассмотрении.
– Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.
ИСТОЧНИК KP.RU