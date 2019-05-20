Прокуратура Ярославской области обязала местные власти убрать лесную свалку в Большесельском поселении

СЕГОДНЯ 10:32 2019-05-20T10:32:27+03:00

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На территории Большесельского сельского поселения недалеко от юго-западной границы деревни Игрищи обнаружили большую свалку бытовых отходов. Неравнодушные обратились в прокуратуру. Прокуратура Большесельского района проверила, есть ли нарушения законодательства. По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление. Администрация сельского поселения и департамент лесного хозяйства области должны будут убрать свалку. Сейчас иск находится в суде на рассмотрении.

– Устранение нарушений поставлено прокуратурой района на контроль, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

ИСТОЧНИК KP.RU