В Ярославле горел цех бывшего завода СК «Премьер»

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-20T10:18:37+03:00

В МЧС рассказали, откуда в минувшее воскресенье валил черный дым, напугавший ярославцев

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Вечером в воскресенье, 19 мая, в Ярославле загорелся цех бывшего завода синтетического каучука «Премьер». Столб черного дыма, поднявшийся над промзоной, был виден практически из всех районов города.

В ГУ МЧС по Ярославской области рассказали, что площадь возгорания составила около 50 квадратных метров. Пламя оперативно потушили, никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU