В Ярославле стартовал ямочный ремонт: какие улицы сделают в первую очередь

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-20T10:18:59+03:00

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В Ярославле определился подрядчик по ямочному ремонту дорог. Им стала «Ярославская проектно-строительная компания». Контракт с ней заключили с 15 мая по 31 июля. Об этом на общегородском совещании в мэрии 20 мая доложил директор ДГХ Сергей Тальянов. По его словам, фирма выиграла аукцион, понизив заявленную мэрией минимальную цену работ на 5%.

Также Тальянов озвучил список улиц, ремонт на которых уже идет или начнется в самое ближайшее время. По его словам, подрядчик уже начал ремонт на улице Красноборской, просп. Машиностроителей, Октябрьском мосту, путепроводе Молот. С 19 мая стартовали работы на Которосльной набережной. На эту неделю запланирован ремонт площади перед Речным вокзалом, на Волжской набережной, Красном съезде, улицах Советской, Первомайской, Суркова, проспекте Октября.

А вот присутствовавший на заседании сотрудник Госавтоинспекции обратил внимание на убитые участки дорог в районе пересечения улиц Волгоградского и Бабича, а также Победы и Республиканской на Октябрьской площади.

- Там ездить нормально невозможно, ямы огромные! - отметил представитель ГИБДД.

Мэр Ярославля Владимир Волков поручил на этих участках в ближайшее время выполнить хотя бы фрезерование, чтобы покрытие стало более ровным.

ИСТОЧНИК KP.RU