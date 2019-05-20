Принесла выплаты и попросила воды: в Ярославской области еще одна старушка пострадала от мошенницы, которая представилась соцработником
В одном из поселений Ростовского района в дом к пенсионерке пришла странная женщина. Она представилась социальным работником. Гостья рассказала наивной 86-летней старушке, что той полагается выплата, а потом попросила воды. Пока бабушка была на кухне, женщина незаметно прошла в комнату, открыла шкаф и украла 25 тысяч рублей.
Когда пенсионерка обнаружила пропажу, то обратилась в полицию.
Сотрудники полиции разыскали мошенницу. Подозреваемая – 41-летняя жительница Владимирской области. По факту кражи возбуждено уголовное дело. Идет расследование.
Полиция обращается к пожилым людям и просит не открывать дверь незнакомцам. Социальные работники не приходят без предупреждения: для визита нужно подать заявление в учреждение надомного обслуживания. После этого пенсионеру сообщат дату и время встречи.
Родственники должны разговаривать с пожилыми людьми и рассказывать им правила безопасности. Если вы что-нибудь знаете о мошенниках, которые обманывают пенсионеров, сообщите по телефону (4852) 73-10-50.
ИСТОЧНИК KP.RU