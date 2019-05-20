Ярославна потеряла карточку и лишилась 24 тысяч рублей
Сразу двойным расстройством стала для ярославны потеря карточки. Мало того, что она потеряла саму карту, так ещё и кто-то нажился на ее рассеянности. Аж на 24 тысячи рублей.
- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи денежных средств с банковской карты установлен мужчина 1989 г.р., - рассказали в ярославской полиции.
Следователи выяснили, что женщина выронила банковскую карточку в троллейбусе. А преступник ее там нашел. И решил, что за чужой счет можно разгуляться. Неизвестно, что мужчина купил за эти 24 тысячи в интернет-магазине, но это обеспечило ему уголовное дело.
Если у вас украли банковскую карту или вы ее где-то потеряли, стоит сразу же ее заблокировать. Иначе ей сможет воспользоваться преступник. Не стоит надеяться на добропорядочность прохожих - люди бывают разные. Лучше подготовиться к худшему.
ИСТОЧНИК KP.RU