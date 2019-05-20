Ярославна потеряла карточку и лишилась 24 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-20T09:13:45+03:00

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Сразу двойным расстройством стала для ярославны потеря карточки. Мало того, что она потеряла саму карту, так ещё и кто-то нажился на ее рассеянности. Аж на 24 тысячи рублей.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении кражи денежных средств с банковской карты установлен мужчина 1989 г.р., - рассказали в ярославской полиции.

Следователи выяснили, что женщина выронила банковскую карточку в троллейбусе. А преступник ее там нашел. И решил, что за чужой счет можно разгуляться. Неизвестно, что мужчина купил за эти 24 тысячи в интернет-магазине, но это обеспечило ему уголовное дело.

Если у вас украли банковскую карту или вы ее где-то потеряли, стоит сразу же ее заблокировать. Иначе ей сможет воспользоваться преступник. Не стоит надеяться на добропорядочность прохожих - люди бывают разные. Лучше подготовиться к худшему.

ИСТОЧНИК KP.RU