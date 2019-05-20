Просто дверь была открыта: под Ярославлем ограбили "Жигули"

СЕГОДНЯ 08:02 2019-05-20T08:02:52+03:00

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Счастливое стечение обстоятельств сделало из простого безработного преступника в Ярославском районе. Какое-то время назад полицейские начали расследовать автокражу. Из 120-й модели "Жигулей" украли инструмент на шесть тысяч.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый, местный житель, мужчина 1998 г.р. которым даны признательные показания, - рассказали в ярославской полиции.

Мужчина объяснил, что просто проходил мимо, когда увидел, что у машины открыта дверь. Тогда он решил воспользоваться ситуацией и экспроприировать инструмент. Оказалось, что новоиспеченный вор нарушил закон впервые. Теперь на него завели уголовное дело по статье "Кража", а инструмент забрали.

Напомним, недавно под Ростовом ограбили дачу москвички.

ИСТОЧНИК KP.RU