Пойдут в бизнес: ярославские школьники и студенты показали идеи инвесторам

СЕГОДНЯ 07:23 2019-05-20T07:23:35+03:00

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В ярославском бизнес-инкубаторе прошел девятый стартап-марафон. Почти 40 школьников и студентов с предприимчивой жилкой рассказали о своих проектах. Каждому давалось всего три минуты, так что им пришлось собрать всю суть и все изюминки своих идей в одно мощное выступление.

— Нам интересны бизнес-проекты молодёжи. У студентов и школьников свежий взгляд и новое видение развития предпринимательства. Полезные городу проекты мы поддержим и поможем реализовать, — пообещал Владимир Волков, мэр города Ярославля .

Тематика проектов была весьма разнообразной: выгул собак, брендовая одежда и аксессуары с ярославской символикой, сувениры, растительное молоко и многое другое. Эти идеи внимательно выслушали потенциальные инвесторы. Так что высок шанс, что лучшие проекты молодежь успеет воплотить в жизнь.

ИСТОЧНИК KP.RU