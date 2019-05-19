«Шинник» в Сочи не пропускает, хотя и не забивает

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-19T18:45:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Любопытная ситуация сложилась перед выездным матчем «Шинника». Победой в прошлом туре над «Томью» парни «Михалыча» досрочно, за два тура до финиша чемпионата ФНЛ, обеспечили сочинской команде путевку в премьер-лигу. Более того. На игру «Сочи» на своем стадионе «Фишт», отстроенном под чемпионат мира 2018 года, выходит в ранге лидера ФНЛ. Однако через 90 минут игрового времени матча, как и «Томь», несет от «Шинника» очковые потери, но уже в виде двух ненабранных из трех возможных за победу. Победить команду Александра Побегалова лидер не смог, что обернулось ему утратой первого места, ибо конкурент его обошел. Конечно, нельзя не отметить, что «Сочи» после того, как главная задача на сезон уже решена, вряд ли будет способен на предельную мобилизацию на уже ничего не решающий матч. Потому и не все ведущие игроки оказались в стартовой заявке. Однако за свой престиж сочинцы все-таки сражались усердно. Но не менее усердно против «Сочи» бились парни «Михалыча», у которых еще есть шансы пробиться в зону стыковых игр за право выступать в премьер-лиге. Для этого каждое очко сгодится. Поэтому ярославцы в первом тайме очень бдительно стерегли подступы к своей штрафной и не позволили хозяевам нанести хоть один удар по воротам Дмитрия Яшина с близких дистанций. Был, правда, один опаснейший момент на 35-й минуте, когда форвард «Сочи» в мячом проник было на рандеву с Яшиным. Но Дмитрий в блестящем броске в ноги рукой выбил мяч из штрафной. Даже на самой последней секунде матча Яшин еще раз проявил себя достойным великой фамилии, вытащив в нижнем углу мяч после дальнего удара и коварного рикошета. Судья после этого даже посчитал излишним назначить угловой. Во втором тайме хозяева активизировались и постарались сделать все, чтобы игра не напоминали товарищескую встречу. Но отлично отлаженная игра «Шинника» по схеме «второго номера» так и не позволила «Сочи» извлечь какую-либо для себя выгоду из своего территориального преимущества. К тому же, в последней десятиминутке «Шинник» навязал активный прессинг и провел несколько опасных атак. Особенно острым получился прорыв Ишхана Гелояна по правому краю с навесом на набегавшего Дмитрия Самойлова. Но его опаснейший удар головой вратарь хозяев чудом парировал. В общем, вратари были лучше нападающих, потому итог – ничья, а у Дмитрия Яшина в этом году уже седьмой «сухарь»! Супер!

«Сочи» - «Шинник» - 0:0

ИСТОЧНИК KP.RU