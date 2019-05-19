2019-05-19T17:13:07+03:00
Происшествия

Москвичку ограбили в Ярославской области

26-летний парень обнес дачу женщины
Наталия ЧЕРНОВОЛОВА
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26-летнего вора поймали26-летнего вора поймалиФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Под Ростовом Великим ограбили дачу. Жертвой вора стала москвичка. Приехав в свой дом она недосчиталась надувной лодки, обогревателя и инструментов.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый в совершении данного преступления, житель Ростовского района 1992 г.р. Мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, - рассказали в УМВД по Ярославской области.

Похищенное оценили в 50 тысяч рублей, но вор не успел продать свою добычу. Во время расследования выяснилось, что 26-летний парень залез в дом через окно. Кроме того, на нем до сих пор не висело ни одной судимости. Сейчас следователи выясняют все подробности, чтобы направить дело в суд. Вполне возможно, что за обогреватель, лодку и инструменты парень отправится в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU

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